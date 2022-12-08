Düzce'de sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı Güncel Haberler Düzce'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Düzce'de sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Belirlenen ev ve iş yerlerine düzenlenen operasyonda, 100 litre etil alkol, 46 litre sahte/kaçak içki, 298 alkol kiti ile 83 cinsel içerikli ürün bulundu. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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