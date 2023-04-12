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Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Akçakoca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen ev ve iş yerine düzenlenen operasyonda, 53 litre etil alkol, 21 litre sahte/kaçak içki, 42 alkol kiti ile alkol yapımında kullanılan araç gereçler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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