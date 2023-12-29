Düzce'de Sahte İçki Operasyonu: 1 Gözaltı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı belirlenen M.E'nin Üvezbeli köyündeki evine operasyon düzenledi.

Aramada, odunluk ve evin bahçesinde bulunan fındık zuruflarının (fındığın dış kabuğu) altına gizlenmiş 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 660 litre etil alkol, 30 litrelik bidonlar ve 19 litrelik damacanalar içerisinde toplam 130 litre sahte viski ve çeşitli ebatlarda 2 bin 480 boş alkol şişesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.