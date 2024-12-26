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Düzce'de Sahte Alkol Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı

Düzce'de Sahte Alkol Operasyonunda 1 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Düzce'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda, 191 şişe sahte alkol ile ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüpheli M.K. gözaltına alındı ve sorgusu devam ediyor.

Düzce'de düzenlenen sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, zanlı M.K'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takip sonucu M.K'nin iki farklı adresine düzenlenen operasyonda, 191 şişe farklı marka ve miktarda sahte alkol ile ruhsatsız tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ahmet Çelik - Güncel
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