Düzce'de sahipsiz hayvanlar için "ilk yardım üniteleri" kurulacak

DÜZCE (AA) - Düzce'de sahipsiz hayvanlar için ilk yardım üniteleri oluşturulacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yükünü hafifletmek için Türkiye'de "ilk" olacağı belirtilen projenin hayata geçirilmesi için çalışmalara başlandı.

Sahipsiz hayvanlara 7 ilçede hızlı müdahale edebilmek ve bakımını sağlamak için 300 metrekarelik bir alan Orman İşletme Müdürlüğünden tahsis edilecek.

Altyapısını İl Özel İdaresinin yapacağı alanda ilk yardım ve kısırlaştırma üniteleri oluşturulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Faruk Özlü, mahalle ve köylerde sahipsiz hayvanları bakım altına alarak tedavi edeceklerini belirtti.

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinin yükünün hafifletilmesini hedeflediklerini aktaran Özlü, "Türkiye'de örneği olmayan bu uygulamayla vatandaşlarımızın şikayetleri azalacak, hayvanseverlerin de talepleri karşılanmış olacak." ifadesini kullandı.

Köy ve mahalle muhtarlarından da hayvan tespitinde ve farklı konularda destek alacaklarını anlatan Özlü, "Düzce'mizde tüm ilçe ve beldelerimizle birlikte bir hareket başlatıyoruz. İl genelinde atılım yapacağız. Köylerimiz de dahil olmak üzere tüm sokak hayvanlarını bakıma alacağız. Bu noktada muhtarlarımızdan da destek alacağız. Onlarla toplantılar yaparak yapılacak olan ilk yardım ve kısırlaştırma ünitelerine hayvanların getirilmesi için yardımcı olmalarını isteyeceğiz." diye konuştu.