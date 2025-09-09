Düzce'de Sağlık Sokağı Açıldı

Düzce'de 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla "Sağlık Sokağı" açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünce Anıtpark Meydanı'nda açılan Sağlık Sokağında aile hekimliği, ağız ve diş sağlığı, bulaşıcı hastalıklar, kanser taraması, çocuk sağlığı, tansiyon ve şeker ölçümü, organ bağışı ve evde sağlık hizmetleri gibi çeşitli stantları kuruldu.

Stantlarda sağlık hizmetleri tanıtıldı, vatandaşların sağlık kontrolleri yapıldı.

Yeşilay ve Türk Kızılay stantlarını da ziyaret eden vatandaşlar bilgilendirildi.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, Yeşilay Düzce Şubesi Başkanı İsmail Korkmaz ve protokol üyeleri de stantları gezerek bilgi aldı.