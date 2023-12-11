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Düzce'de Sağanak Yağışlar Sonucu Heyelan Meydana Geldi

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DÜZCE'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde heyelan meydana geldi. İki köyün ilçe ile bağlantısını oluşturan yolda meydana gelen heyelanda Sefer Şahin'in evinin yanında bulunan garajı yıkılırken, traktörü enkaz altında kaldı.

DÜZCE'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Akçakoca ilçesinde heyelan meydana geldi. İki köyün ilçe ile bağlantısını oluşturan yolda meydana gelen heyelanda Sefer Şahin'in evinin yanında bulunan garajı yıkılırken, traktörü enkaz altında kaldı.

Düzce'de 4 gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle Akçakoca ilçesine bağlı Yenice köyünde yol çöktü. Akçakoca ilçesi ile 2019 yılında yaşanan sel felaketinde 7 kişinin hayatını kaybettiği Esmahanım köyünü birbirine bağlayan yolda hasar meydana geldi. İki köy ile ilçe arasındaki karayolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında Yenice Köyü sakinlerinden Sefer Şahin'in evinin yanında bulunan garajı yıkılırken, traktörü enkaz altında kaldı. Yaşanan heyelanı anlatan Sefer Şahin, İki, üç gündür yağmur yağıyor. Burasının kopması dün gece başladı. Özel idareden kepçe geldi. Traktörü kurtardık. Toprak kaymaya devam ediyor. Altından su çıkıyor. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Yağmur çok yağdı. Buradan su çıkması da problem oluşturuyor. Duvarlar yıkılırken gürültüleri duyduk. Buradan aynı deprem fay geçmiş gibi. Fay hattı gibi kopmaya devam ediyor? dedi.

Köy sakinlerinden Selahattin Aşık ise korkudan uyuyamadıklarını belirterek, Cuma gününden bu yana şiddetli yağmur yağdı, burası koptu. Çok korktum. Sel alttan giriyor, üstten çıkıyor. Korkudan uyuyamıyorum? ifadelerini kullandı.

İl Özel İdaresi ekipleri ise bölgede inceleme başlatarak yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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