Düzce'de Sağanak Yağış ve Kuvvetli Rüzgar Hayatı Olumsuz Etkiledi
Düzce'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar, yollarda su birikintileri oluşmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Belediyeye bağlı ekipler, su tahliyesi ve temizlik çalışmaları başlattı.
Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte akşam saatlerinde bir anda bastıran sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.
D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.
D-100 kara yolunun Pekintaş mevkisindeki alt geçidi şiddetli yağış sonrası su bastı.
Düzce Belediyesine bağlı ekipler, suyun tahliyesi için alt geçitte yer alan mazgallarda temizlik çalışması başlattı.
Küçük Sanayi Sitesi'nin bazı bölümlerinde de sağanak sonrası su birikintileri oluştu.
Çamköy Bağlantı Yolu kenarında yer alan bazı ağaçlar kuvvetli rüzgarın etkisiyle devrildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri bir kısmı yola devrilen ağaç parçalarını temizledi.