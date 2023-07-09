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Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Taşkınlar Oluştu

Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Taşkınlar Oluştu

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Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın yaşandı, bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Akçakoca ilçesine bağlı köylerde dere taşmaları sonucu yollar su altında kaldı, hayvanlar kurtarıldı. Yığılca kara yolu trafiğe kapatıldı.

Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı bölgelerde taşkın yaşandı, bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bölgede devam eden kuvvetli yağış nedeniyle Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde taşkın meydana geldi.

Akçakoca ilçesine bağlı Altuncay köyünde derenin taşması sonucu köy yolu su altında kaldı, Subaşı köyünde ahırda mahsur kalan büyükbaş hayvanlar köylüler tarafından kurtarıldı.

Dereköy köyünde de taşan dereden dolayı bir ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Düzce Yığılca kara yolu Akçaören sapağı da taşkından dolayı trafiğe kapatılırken, kara yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

Akçakoca Düzce Güncel Haberler

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