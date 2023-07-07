Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskını ve Ağaç Devrilmeleri

Düzce'de yaşanan sağanak yağış, kent merkezi, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerinde su baskını ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Ana caddelerde su birikintileri oluşurken, bir ağaca isabet eden yıldırım araçların üzerine devrilmesine sebep oldu. Kaynaşlı ilçesinde ise dolu yağışı nedeniyle araçlarda hasarlar meydana geldi. Gölyaka ilçesinde ise vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarını kapalı alanlara park etti.