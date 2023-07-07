Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Su Baskını ve Ağaç Devrilmeleri
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Düzce'de yaşanan sağanak yağış, kent merkezi, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerinde su baskını ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Ana caddelerde su birikintileri oluşurken, bir ağaca isabet eden yıldırım araçların üzerine devrilmesine sebep oldu. Kaynaşlı ilçesinde ise dolu yağışı nedeniyle araçlarda hasarlar meydana geldi. Gölyaka ilçesinde ise vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarını kapalı alanlara park etti.
Düzce'de sağanak kent merkezi, Kaynaşlı ve Gölyaka ilçelerindeki yıldırım düşmesi, su baskını ve ağaç devrilmelerine neden oldu.
Öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkili olan kuvvetli sağanak sonucu şehir merkezindeki ana caddelerde su birikintileri oluştu.
Beyköy beldesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içerisinde bulunan bir ağaca yıldırım isabet etmesi nedeniyle ağaç yol kenarında bulunan araçların üzerine devrildi.
Kaynaşlı ilçesinde ise kısa süreli dolu yağışı nedeniyle bazı araçlarda hasarlar oluştu.
Gölyaka ilçesinde belediye tarafından yapılan dolu uyarısının ardından vatandaşlar tedbir amaçlı araçlarını kapalı pazar yeri ve üzeri kapalı alanlara park etti.