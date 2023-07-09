Düzce'de Sağanak Yağış Sonucu Dere Yükseldi, Yollar Çöktü

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Asar Deresi'nde su seviyesi yükseldi ve bazı yollar çöktü. Şehir merkezinin önemli geçiş köprüsü olan Şaguç Köprüsü de yaya trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri vatandaşları uyararak köprü ve dere kenarına yaklaşmamalarını istedi.

Düzce'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle şehir merkezinden geçen Asar Deresi'nde su seviyesi yükseldi. Suyun yükselmesi, dere kenarında bulunan bazı yolların çökmesine neden oldu. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yolun bir bölümünü trafiğe kapatırken, şehir merkezinin en önemli geçiş köprüsü olan Şaguç Köprüsü de yaya trafiğine kapatıldı. Öte yandan polis ekipleri megafonlarla sık sık köprü üzerindeki vatandaşları uyararak, köprü ve dere kenarına yaklaşmamasını istedi. Köprü ve dere kenarında park halindeki araçlar ise çekiciyle kaldırıldı.