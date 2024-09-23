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Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Düzce'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
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Düzce'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, yolları su birikintileri ile doldurdu. Sürücüler D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda dikkatli ilerlemek zorunda kaldı. Valilik, akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceğini ve 25-70 kg arasında yağış beklediklerini açıkladı.

Düzce'de sağanak günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollarda yer yer su birikintileri oluştu.

D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.

Kuvvetli yağış dolayısıyla hasarlı kazalar da meydana geldi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile Bolu ve Karabük'ün kuzey kesimlerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli yağışın devam edeceği, metrekareye 25 ila 70 kilogram arasında yağış düşmesinin beklendiği bildirildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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