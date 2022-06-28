Düzce'de sağanak ve su taşkınları bazı bölgelerde hasara yol açtı

Düzce'de sağanak ve taşkın sonucu bazı köy yolları çöktü, köprü yıkıldı, elektrik direkleri devrildi.

Dünden bu yana etkisini sürdüren sağanağın ardından Beyköy beldesinden geçen derenin debisi yükseldi.

Dere yatağı kenarında bulunan yolda ve inşaat halindeki 5 katlı binaların bir kısmında çökme yaşandı. Samandere Şelalesi'ne giden, Beyköy-Uğur köyü bağlantı yolu Çınardüzü mevkisindeki yol çöktü, güzergahtaki elektrik direkleri devrildi.

Ayrıca aynı yol üzerindeki bir köprü girişinde de çökme meydana geldi. Hasar gören köprü ulaşıma kapatıldı.

İş makinelerinin dere yatağında biriken ağaç ve taş parçalarını temizleme çalışması sürüyor.

Öte yandan, Beyköy ve Uğur köyünde hasar gören yerler dron ile görüntülendi.

Yığılca ilçesinde ise devam eden sağanak bölgede sel ve su baskınlarına yol açtı. İlçede aralıksız süren sağanak nedeniyle dereler taştı ve su baskınları oluştu. İlçe merkezindeki köprüler tedbir amacıyla geçişlere kapalı bulunuyor.

Akçakoça ilçesinin Çuhallı mevkisinde yoğun yağış nedeniyle oluşan su birikintilerine belediye ekipleri tarafından müdahale edildi.

Gölyaka ilçesinde de Melen Çayı'nın taşması sonucu Kültür Park Tabiat Alanı su altında kaldı.