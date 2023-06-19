Düzce'de sağanak sonrası bazı köy yolları trafiğe kapatıldı

Düzce'de sağanak sonrası Karakaş, Yoğunpelit, Mengen ve Yaylatepe köylerine ulaşım sağlayan Hocaköy-Karakaş sapağındaki menfez hasar gördü ve yol tedbiren trafiğe kapatıldı. Yığılca ilçesi Karakaş köyü sapağındaki derenin taşması sonucu da yol trafiğe kapatıldı. İlçe Özel İdare ekiplerince yolda güvenlik tedbirleri alındı.