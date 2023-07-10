Düzce'de Sağanak Nedeniyle Mahsur Kalanlar Kurtarıldı

Düzce'de etkisini sürdüren sağanak yağışlar nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Kum ocağında mahsur kalan işçiler ve suda mahsur kalan sürücüler de kurtarıldı. Bir vatandaş ise ahırda mahsur kalan hayvanını kendi çabalarıyla kurtardı.