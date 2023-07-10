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Düzce'de Sağanak Nedeniyle Engelliler ve Hamile Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Düzce'de Sağanak Nedeniyle Engelliler ve Hamile Kamu Çalışanlarına İdari İzin

Güncel Haberler

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi. Kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı. Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.

Düzce'de etkili olan sağanak nedeniyle mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının 1 gün idari izinli olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte devam eden kuvvetli yağış sel ve taşkınlara yol açtı.

Bu çerçevede, 10 Temmuz Pazartesi günü mazereti olan engelliler ile hamile kamu çalışanlarının idari izinli olması kararı alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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