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Düzce'de sağanak etkili oluyor

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de sağanak etkili oluyor

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak etkili oluyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanak etkili oluyor.

İlçeye bağlı Hacıyeri köyü Değirmenyanı mevkisinde köylüler tarafından yapılan iki köprü yıkıldı.

Köyde dere yatakları kenarında bulunan evler de jandarma ekiplerince boşaltıldı.

Öte yandan D-655 Batı Karadeniz Düzce-Zonguldak Bağlantı Yolu Boğaziçi mevkisi Düzce yönünde sağanak ve dere yatağının taşması sebebiyle yolda su birikintisi oluştu.

Karayolları ekipleri iş makinesiyle yolda biriken suyu tahliye ediyor.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Jandarma Düzce Güncel Haberler

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