Düzce'de Rüzgarla Birlikte Toz Taşınımı Etkili Oldu

Toz taşınımı Düzce'de etkili oldu

DÜZCE - Düzce'de iftar sonrasında etkili olan rüzgar, toz taşınımına neden olunca göz gözü görmedi.

Düzce'de akşam saatlerinde rüzgar etkili oldu. İftar sonrasında başlayan ve saatte ortalama 30 kilometre hıza kadar çıkan rüzgar, toz taşınımına neden oldu. Toz nedeniyle bazı bölgelerde göz gözü görmezken, sürücüler trafikte kontrollü ilerledi. Ara sokaklardan ana caddeye gelen tozlar yayaları da etkilerken, vatandaşlar işletmelere sığındı.