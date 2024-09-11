Düzce'de refüje çarpan tırda çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde refüje çarpan bir tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Tır kullanılamaz hale geldi.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde refüje çarpan tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.B. idaresindeki 33 ASK 188 plakalı badem yüklü tır, Kaynaşlı gişeleri mevkiinde kontrolden çıktı. Refüje çarpan tır, yanmaya başladı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Kaza anı, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.