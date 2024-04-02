YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Düzce'de refüje çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden Ş.K. idaresindeki 34 FOV 518 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.

Karşı şeride geçtikten sonra duran otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan eşi E.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle araçtan çıkarıldıktan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan E.K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Düzce Acil Durum Trafik Kazaları Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title