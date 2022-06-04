Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi - Haberler

Polisler yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirdi Düzce'de polislerin yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Düzce'de polislerin yaşlı adamı kucaklayarak yolun karşısına geçirmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. Fevziçakmak Mahallesi Fiskobirlik kavşağında, elinde bastonla yürümekte zorlanan yaşlı adamı gören biri sivil iki polis memuru, yardımcı olmak için harekete geçti. Polisler, iki taraftan kucakladıkları yaşlı adamı yolun karşısına geçirdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan polislerin duyarlı davranışı, görenlerin takdirini kazandı. AA / Güncel Güncel Haberler

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