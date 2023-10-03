Düzce'de Polis Uygulamasında Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekiplerinin uygulaması sırasında üst araması yapılan 9 şahısta uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il genelinde şok uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan şok uygulamalarda 9 farklı noktada denetim gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde kişilerin üstleri didik didik arandı. Uyuşturucu maddeyi vücutlarının çeşitli yerlerine saklamalarına rağmen polis ekipleri 9 şahıstan 18 gram sentetik kannabinoid, 15 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 3 gram kokain ve sentetik ecza ele geçirdi. Şahıslar gözaltına alınırken, haklarında adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, yapılan denetimlerde haklarında arama kararı bulunan 3 şahıs da yakalandı. - DÜZCE