Düzce'de pazar yerinde kaçak sigara satan kişi yakalandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde pazar yerinde tezgah altında kaçak sigara satışı yaptığı tespit edilen kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kaynaşlı ilçesinde boş makaronların kaçak tütünle doldurularak piyasaya sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kent merkezinde pazar yerinde satış yapan bir kişinin tezgahında yapılan aramada, 16 bin 120'si doldurulmuş, 8 bini boş olmak üzere 24 bin 120 makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.