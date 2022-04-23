Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi - Haberler

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Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi

AA - Gökhan Alkan - Güncel
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Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi

Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi.

DÜZCE (AA) - Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi.

Düzce'nin Yığılca ilçesi Hebeler mevkisinde park halindeki tır, freninin boşalması sonucu hareket ederek yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.

Tır, daha sonra 4 katlı binanın alt katındaki dükkana girdi.

Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.

Yaralananın olmadığı olayda, tır hasar gördü.

AA / Gökhan Alkan - Güncel

Düzce, Güncel, Haberler

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