Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi
AA - Gökhan Alkan - Güncel
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Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi.
DÜZCE (AA) - Düzce'de park halindeyken freni boşalan tır dükkana girdi.
Düzce'nin Yığılca ilçesi Hebeler mevkisinde park halindeki tır, freninin boşalması sonucu hareket ederek yol kenarında park halindeki otomobile çarptı.
Tır, daha sonra 4 katlı binanın alt katındaki dükkana girdi.
Olayı gören vatandaşlar, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi.
Yaralananın olmadığı olayda, tır hasar gördü.
AA / Gökhan Alkan - Güncel