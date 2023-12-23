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Düzce'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

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Düzce'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de, park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuralp bölgesi Çiftepınarlar Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Kısa sürede otomobili saran alevleri gören site sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, sitede güvenlik önlemi aldıktan sonra yangına müdahale etti.

Ekiplerin kısa sürede söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Güncel

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