Düzce'de Park Halindeki Otomobil Yandı
Güncelleme:
Düzce'de Kiremit Ocağı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DÜZCE'de, park halindeki bir otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kiremit Ocağı Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sitenin önünde park halindeki 34 KMC 81 plakalı otomobil, yanmaya başladı. Aracın alev aldığını fark eden mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobilin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
