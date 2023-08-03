Düzce'de park halindeki minibüs alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Çay Mahallesi Yalçın Sokak'ta park halindeki G.K.'ya ait 81 BC 456 plakalı Mercedes marka minibüs bir anda yanmaya başladı. Alev alev yanan minibüsü gören çevredeki vatandaşlar durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangını söndürdü. Polis ekipleri konu ile ilgili inceleme başlattı. - DÜZCE