Düzce'de Park Halindeki Kamyonet Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü ancak kamyonet tamamen kullanılamaz hale geldi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde park halindeyken alev alan kamyonet yanarak kullanılmaz hale geldi.

İmamlar Mahallesi Kültür Park yolu üzerindeki 81 GC 670 plakalı kamyonetten alevler yükseldiğini gören Gölyaka İlçe Jandarma Komutanlığında nöbet tutan asker, durumu yetkililere bildirdi.

Yangın, karakoldaki askerler ve çevredeki vatandaşlar tarafından söndürülmeye çalışıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlerin tamamen sardığı kamyoneti yaklaşık yarım saat süren çalışmayla söndürdü.

Yangında kamyonet tamamen kullanılmaz hale geldi.