Son dakika haber! Panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.
İsmail A. idaresindeki 81 GD 638 plakalı panelvan, merkeze bağlı İstilli köyü Efteni Kuş Cenneti Koruma Sahası kavşağında Fatma K'nin kullandığı 81 GE 278 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada panelvan sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan Asiye K. yaralandı.
Yaralılar, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
AA / Cem Ali Kuş - Güncel