Düzce'de Panelvan ile Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında panelvan ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.