Düzce'de Panelvan ile Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı
Düzce'de meydana gelen trafik kazasında panelvan ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
G.Ö. idaresindeki 81 ABN 054 plakalı otomobil, Körpeşler Mahallesi'nde M.D. yönetimindeki 81 AL 151 plakalı panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada araçlardaki N.Ö, G.K. ve N.Ö. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel