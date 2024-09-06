Düzce'de Palmiye Ağacı Çakmakla Yakıldı

DÜZCE'de kaldırımda yürüyen kişi, cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçtı. Ağacı yaktığı anlar, güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, 3 Eylül'de saat 21.00 sıralarında, Mehmet Akif Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, kaldırımda yürüdüğü sırada cebinden çıkardığı çakmakla palmiye ağacını ateşe verip kaçtı. Alevler, kısa sürede ağacın tamamını sardı. Çevredekilerin fark etmesi üzerinde caddedeki kafelerde çalışan personel, kovalarla ve hortumla su tutarak yangını söndürdü. Yangında ağaç zarar gördü. Ağacın ateşe verildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, ağacı yakan şüphelinin kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.