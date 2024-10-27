Düzce'de Otoyolda Yoğun Sis Etkili
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yoğun sis nedeniyle ulaşımda aksamalara neden oldu. Sürücüler, görüş mesafesinin azalması sebebiyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.
Otoyolun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Küçük Melen mevkisi ve Gümüşova rampalarındaki yoğun sis ulaşımı olumsuz etkiledi.
Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında da sis hakim oldu.
Görüş mesafesinin azaldığı güzergahları kullanan sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.