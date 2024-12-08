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Düzce'de Otoyolda Trafik Kazası: İki Ölü, Bir Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin çekiciye çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin çekiciye çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden Bayram Açıkgöz idaresindeki 06 EY 3288 plakalı otomobil, viyadükler mevkisinde çekiciye arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma, itfaiye, Karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Açıkgöz ile aynı otomobilde bulunan Aziz Emre Baş hayatını kaybetti, H.K. yaralandı.

H.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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