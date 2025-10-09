Haberler

Düzce'de Otoyolda Sis Uyarısı

Düzce'de Otoyolda Sis Uyarısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi aşırı düştü. Jandarma ekipleri sürücüleri uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

Sis, İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde etkisini gösterdi.

Görüş mesafesinin azaldığı bölgede jandarma trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.

Sis tabakasının kapladığı ova ile sisin etkili olduğu otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
Trump'tan yeni açıklama: Esirler 13 Ekim'de serbest bırakılacak

Trump tarih verdi! Netanyahu'ya çok konuşulacak Gazze mesajı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var

Gazze'de ateşkesi doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var
Mısır Dünya Kupası biletini kaptı

Bu takımı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.