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Düzce'de Otoyolda Sis Etkili, Sürücüler Uyarıldı

Düzce'de Otoyolda Sis Etkili, Sürücüler Uyarıldı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis, görüş mesafesini düşürdü. Trafik ekipleri sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.

İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan otoyolun Düzce gişeleri, Sinirci ve Beyköy mevkilerinde sis etkisini gösterdi.

Görüşün azaldığı bölgede trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları ve takip mesafelerini korumaları konusunda uyardı.

Düzce Ovası'nın kuzey ve güney kısımlarında da sis görüldü.

Sisin hakim olduğu ova ile otoyoldaki trafik akışı, havadan görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
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