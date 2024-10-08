Düzce'de Otoyolda Kaza: Minibüs Hurdaya Döndü, İki Yaralı
Düzce'de Anadolu Otoyolu'nda bir kamyonun minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
DÜZCE'de Anadolu Otoyolunda kamyon, önünde giden minibüse çarparak yan yattı. Kazada, minibüsteki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Düzce mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Kerim Ali Alkan (26) idaresindeki 55 AHJ 087 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı yöne giden Hasan Bostancı (40) idaresindeki 34 CCS 272 plakalı minibüse çarparak yan yattı. Kazada hurdaya dönen minibüsün sürücüsü Hasan Bostancı ile yanındaki Bekir Bostancı yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.