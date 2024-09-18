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Düzce'de Otoyolda Kaza: 79 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında 79 yaşındaki otomobil sürücüsü İsmek G., hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza, yavaşlayan trafiğe duramayan sürücünün diğer araçlara çarpması sonucu gerçekleşti.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde kaza yapan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İsmet G. (79) idaresindeki 54 DJ 061 plakalı otomobil, gece saatlerinde otoyolun İstanbul istikameti Yeşilyayla mevkisinde yavaşlayan trafikte duramayarak Mesut Cihan G'nin kullandığı 34 BD 0134 plakalı otomobile, ardından hızını alamayıp Mustafa K. yönetimindeki 65 BK 092 plakalı LPG tankerine çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sıkışan İsmet G, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı otomobil sürücüsü, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel

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