Düzce'de Otoyolda Kaza: 5 Yaralı

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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil kamyona ve bariyere çarparak 5 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde önce kamyona ardından bariyere çarpan otomobilde, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden R.I. CT53MNT yabancı plakalı otomobil, Gümüşova ilçesi Yongalık köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Otomobil, aynı yönde ilerleyen M.Y. yönetimindeki 51 KA 248 plakalı kamyona, daha sonra da savrularak bariyere çarptı.

İhbar üzerine kaza mahalline jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü R.I. ile araçta bulunan Romanya uyruklu E.C, T.C, D.G.C. ve I.C. yaralandı.

Çevredeki hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan E.C'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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