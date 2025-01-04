Düzce'de Otoyolda Kargo Kamyonu Kaza Yaptı: Sürücü Yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen kazada, bir kargo kamyonu tıra çarpıp bariyere sürtünerek durdu. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde kargo kamyonunun önce tıra ardından bariyere çarpması sonucu sürücü yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden M.S'nin kullandığı 34 DIN 859 plakalı kargo kamyonu, Bolu Dağı viyadükleri kesiminde kontrolden çıkarak aynı yönde ilerleyen K.E. idaresindeki 78 DA 020 plakalı tıra çarptı. Savrulan kamyon, bariyere çarparak durabildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi.
Kazada araçta sıkışan M.S, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.