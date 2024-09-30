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Düzce'de Otoyolda İki Trafik Kazası: 5 Yaralı

Düzce'de Otoyolda İki Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında toplamda 5 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden İ.K. idaresindeki 34 HU 7928 plakalı otomobil, Gümüşova rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan H.K. ve Ü.Ç, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun Ankara istikameti Kaynaşlı mevkisinde ise İ.Ö. yönetimindeki 34GIF 960 plakalı otomobil kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Kazada, sürücü ile araçtaki S.C. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ildeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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