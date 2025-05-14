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Düzce'de Otoparka Düşen Araçta 2 Kişi Ağır Yaralandı

Düzce'de Otoparka Düşen Araçta 2 Kişi Ağır Yaralandı
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Düzce'de virajlı bir yolda 20 metre yükseklikten otoparka düşen otomobildeki sürücü ve yolcusu ağır yaralandı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı ve soruşturma başlatıldı.

DÜZCE'de, yaklaşık 20 metre yükseklikten otoparka düşen otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Orhan Gazi Mahallesi 440 Bulvarı'nda meydana geldi. Mahmut Sami D.'nin kontrolünü yitirdiği 81 AEL 954 plakalı otomobil, virajlı yolda yaklaşık 20 metre yükseklikten Düzce Teknopark yerleşkesinin otoparkına düştü. Sürücü Mahmut Sami D. ile yanındaki Cengizhan O., araç içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 2 kişi, itfaiye tarafından otomobilin tavanı kesilerek çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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