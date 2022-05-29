Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Yeniden - Haberler

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Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Yeniden

Demirören Haber Ajansı - Tezcan Solmaz - Güncel
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Düzce'de otomobiller çarpıştı: 2 yaralı - Yeniden

DÜZCE'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

DÜZCE'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Kültür Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı Eski Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Muhammed Şengül idaresindeki 81 AHH 370 plakalı otomobil, Rasim Betir Paşa Bulvarı'na çıkan Cengizhan Arslan idaresindeki 81 ACF 355 plakalı otomobile çarptı. Kazada Muhammed Şengül ve Cengizhan Arslan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Tezcan Solmaz - Güncel

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