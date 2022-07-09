Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı - Haberler

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Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA - Cem Ali Kuş - Güncel
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Düzce'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Cedidiye Mahallesi Celal Kasapoğlu Caddesi'nde tali yoldan çıkan Mertcan A. idaresindeki 81 EA 238 plakalı motosiklet, Fatih T'nin kullandığı 81 AAY 708 plakalı otomobille çarpıştı.

Savrulan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Melek A. yaralandı. Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mertcan A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere Şehit Osman Çatana Polis Merkezine götürüldü.

AA / Cem Ali Kuş - Güncel

Fatih Düzce Güncel Haberler

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