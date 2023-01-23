Üye Girişi
Haberi Paylaş

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

İ.B. yönetimindeki 81 AD 940 plakalı otomobil, Azmimilli Mahallesi Erdem Sokak'a dönüş yaptığı sırada karşı yönden gelen Ö.A. idaresindeki 81 ACS 379 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan motosiklet cadde üzerindeki mobilya mağazasının camına çarptı, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı, kaza mahalline çağrılan ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada motosikletle otomobilin çarpışma anı, araç kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Azmimilli Mahallesi Düzce Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title