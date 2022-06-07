Otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki 2 kardeş yaralandı

AA - Ömer Ürer - Güncel
 - Güncelleme:

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Düzce'de otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Azmimilli Mahallesi Pınar Sokak'ta, Berkay ve Berat E. kardeşlerin bulunduğu elektrikli bisiklet, ana yol çıkışında B.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.

Savrularak asfalt zemine düşen 2 çocuk, hafif yaralandı. Yaralı kardeşler, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Ömer Ürer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title