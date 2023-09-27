Düzce'de Otomobilin Çarptığı Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

D-100 kara yolu İstanbul yönünde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada motosiklet çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre sürüklendi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosikletli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.