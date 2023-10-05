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Düzce'de otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil 3 başıboş ata çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, maalesef atlar telef oldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri atları kaldırırken, yol temizlik çalışması yapıldı.