Düzce'de otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil 3 başıboş ata çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, maalesef atlar telef oldu. Olay yerine gelen belediye ekipleri atları kaldırırken, yol temizlik çalışması yapıldı.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde otomobilin çarptığı 3 başıboş at telef oldu.
Alınan bilgiye göre, D.A. yönetimindeki 54 AB 930 plakalı otomobil, Gölyaka- Düzce bağlantı yolu İçmeler köyü mevkisinde yola çıkan 3 başıboş ata çarptı.
Kazada sürücü yara almazken 3 at telef oldu.
Telef olan atlar Gölyaka Belediyesi ekipleri tarafından bölgeden alınırken, yolda su tankeriyle temizlik çalışması yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel