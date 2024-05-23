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Düzce'de Otomobilin Çamurluğunda Sıkışan Kedi Yavrusu Kurtarıldı

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Düzce'de bir kadın sürücü, otomobilinin çamurluk kısmında sıkışan kedi yavrusunu itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtardı. Kedi yavrusu, sahibi tarafından sahiplenildi.

Düzce'de otomobilin çamurluk kısmında sıkışan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerince kurtaldıktan sonra kadın sürücü tarafından sahiplenildi.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nda otomobiliyle ilerleyen Çiğdem Demirel, kedi sesi duyması üzerine aracını yol kenarına park etti.

Otomobilin çamurluk kısmında kedi yavrusunun sıkıştığını gören Demirel, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen ekipler, kediyi sıkıştığı yerden çıkardı.

Demirel, veteriner kontrolünün ardından kediyi sahiplendi.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Düzce kedi Hayvan Hakları Yaşam Güncel Haberler

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