İstanbul'da yarın da okullar tatil edildi

İstanbul'da öğrencilerin beklediği açıklama geldi
AK Parti Grup Başkanı Güler: Emekli ikramiyeleriyle ilgili çalışma gündemimizde yok

Milyonlarca emekliye bayram öncesi kötü haber
Kerimcan Durmaz tahliye edildi, arkadaşı sevince boğuldu

Kerimcan'ın arkadaşı, adliyede sevinçten havalara uçtu
'Maaşımız yetmiyor' diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

"Maaşımız yetmiyor" diyen vekilden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu

Düzce'de Otomobilin Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Düzce'de Otomobilin Altında Kalan 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Olay sonrası hastaneye kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Düzce'de, babasının park etmeye çalıştığı otomobilin altında kalan 1,5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Eşi A.A. ve 1,5 yaşındaki çocukları K.A.A. ile dün akşam saatlerinde alışveriş yaptıktan sonra aracıyla Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu siteye gelen E.A, çocuğu ve eşi indikten sonra otomobili park etmek için hareket etti.

Bu sırada K.A.A, otomobilin altında kaldı. Durumu fark eden çift, çocuğu bulunduğu yerden alarak 112 Acil Çağrı Merkezini aradı.

Bölgeye gelen sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan, ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk kurtarılamadı.

Polis tarafından ifadesi alınan baba serbest bırakıldı.

Öte yandan, çocuğun cenazesi, Karacahacı Musa Mahallesi'ndeki camide kılınan namazın ardından aile kabristanlığında defnedildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Güncel
img

Narin cinayeti davasında iki kişi için tahliye talebi
img

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
img

Ankara'da kabus bitmiyor! Can kaybı korkunç boyutlarda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
Atadığı hakemle ülke gündemine oturan TFF Başkanı, derbi öncesi canlı yayına çıkacak

TFF Başkanı'ndan dev derbi öncesi çok konuşulacak bir hamle daha
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada

Silahla şaka faciayla noktalandı
Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun

Vatandaşa domuz eti yedirmişler! Bu firmalardan uzak durun
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.