Düzce'de otomobil ve kamyonet çarpışması: 4 kişi yaralandı

Düzce'de otomobil ve kamyonetin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu'nun Akçakoca istikametinde seyreden N.İ. (64) idaresindeki 34 NTV 20 plakalı otomobil, Boğaziçi Beldesi Yazlık Mahallesi mevkisinde aynı yönde giden Z.S. (54) idaresindeki 81 DH 410 plakalı kamyonete çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.S. (51) ve İ.S. (12) yaralandı.

Ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.